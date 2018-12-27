Защитник Михал Чайковски стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист» совершили обмен, информирует официальный сайт бело-голубых. В обмен на денежную компенсацию к динамовцам перешли права на защитника Михала Чайковски, после чего словацкий защитник подписал двухсторонний контракт с клубом до 30 апреля 2020 года.



Напомним, москвичам нужно было заменить выбывшего из-за травмы Миику Койвисто.



Всего в Континентальной хоккейной лиге Михал провёл 67 игр, в которых набрал 36 (12+24) очков при показателе полезности «+9». Нынешний сезон игрок сборной Словакии начал в системе клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», но так и не сумев закрепиться, отправился в фарм-клуб «ураганов» «Шарлотт Чеккерс», в котором сыграл 23 матча и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+7».



В составе московского «Динамо» игрок будет выступать под 67-м номером.

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