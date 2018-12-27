Шуневич: состояние минского «Динамо» — характеристика всего хоккея Беларуси

Министр внутренних дел и председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорь Шуневич поделился мнением о проблемах белорусского хоккея.



«Я обязан извиниться перед нашими болельщиками, перед зрителями, перед любителями хоккея за тот провал, который произошел в игре «Динамо-Минск». Причин тому несколько. Не снимаю с себя абсолютно вины, потому что в формировании команды я лично принимал участие. И она не справилась с поставленной задачей. Не только команда тренеров, но и администраторов различного толка, и спортсменов.



Хотел бы сказать, что мы очень ценим наших постоянных болельщиков. Нам они нужны, они помогают в любой ситуации. Это самые преданные клубу люди. И огромное спасибо всем, кто посещает наши матчи, независимо от того как мы играем.



Все-таки, наверное, сегодняшнее состояние «Динамо-Минск» — это характеристика сегодняшнего белорусского хоккея отчасти. С этим можно не соглашаться или спорить, приводить контрдоводы и контраргументы, но правда всегда где-то посередине. Да, сегодня мы имеем то, что имеем. И, наверное, обнажив эти проблемы, актуализировав их, может быть, стукнувшись головой или темечком о самое дно, мы только после этого сможем прогрессировать», — сказал функционер в эфире телеканала «ОНТ».