«Питтсбург» заключил пятилетний контракт с Джейком Гюнцелем на $ 30 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» заключил новый контракт с американским нападающим Джейком Гюнцелем. Соглашение рассчитано на пять сезонов, за каждый из которых Гюнцель заработает $ 6 млн (общая сумма контракта — $ 30 млн).

В этом сезоне 24-летний форвард забросил 15 шайб и сделал 18 результативных передач в 36 матчах регулярном чемпионата.

Джейк был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 77-м номером. 23 мая 2016 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз».

16 апреля 2017 года в матче Кубка Стэнли забил три гола в ворота «Коламбус Блю Джекетс» и стал первым в истории «Пингвинз» новичком, оформившим хет-трик в матче плей-офф. Во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2017 с «Вашингтон Кэпиталз» забросил две шайбы и побил рекорд Брайана Раста по количеству голов в плей-офф среди новичков «Питтсбурга».