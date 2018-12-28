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Сборная России стартовала на МЧМ-2019 с крупной победы над Данией

Сборная России стартовала на МЧМ-2019 с крупной победы над Данией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России стартовала с победы на чемпионате мира, обыграв команду Дании со счётом 4:0.

Счёт на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов, реализовав большинство. В концовке второго периода гол забил Анатолий Романов. В третьем игровом отрезке россияне вновь отличились в формате «5 на 4», заброшенная шайба на счету Павла Шэна. Точку в матче поставил Иван Морозов/ Даниил Тарасов оформил шат-аут, отразив 9 бросков. Романов стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 очка (1+2).

В следующем туре сборная России встретится с Чехией, датчане сыграют с командой Швейцарии.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.

Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

U20 ЧМ-2019
28 декабря 2018, пятница. 00:00 МСК
Россия U20
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Дания U20
1:0 – Кравцов (Денисенко, Костин) – 06:28 (5x4), 2:0 – Романов (Костин, Кравцов) – 37:49 (5x5), 3:0 – Шэн (Романов, Алексеев) – 53:54 (5x5), 4:0 – Морозов (Слепец, Романов) – 58:34 (en)
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