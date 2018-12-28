Александр Романов признан лучшим игроком сборной России в матче с Данией

Молодёжная сборная России стартовала с победы на чемпионате мира, обыграв команду Дании со счётом 4:0.

Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан защитник Александр Романов. Он отличился в конце второго периода, а также выступил ассистентом в голах Павла Шэна и Ивана Морозова.

Посмотреть видео гола Романова можно в «твиттере» TSN.

В составе ЦСКА 18-летний защитник провёл 28 матчей в этом сезоне КХЛ, не отметившись результативными действиями. Его показатель полезности – «+11», игровое время – 10.07.

В следующем туре, завтра, сборная России встретится с Чехией.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками, помимо Дании и Чехии, станут сборные Канады и Дании.