Романов: не удивило, что трибуны поддерживали датчан – русских все боятся

Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал победу над Данией (4:0) в первом матче молодёжного чемпионата мира-2019.

«Приятно слышать «Калинку» на канадском стадионе после гола, я сразу подумал: «О, вау». У нас на ЦСКА она тоже играет. Очень приятно, что поставили нашу песню. Меня никак не удивило, что трибуны больше поддерживали датчан, всё как обычно. Русские для всех команд сильные конкуренты, все нас боятся.

Никто и не ждал, что датчане после поражения от Канады со счётом 0:14, не будут бороться, знали, что побегут отыгрывать, доказывать, что не такие они плохие. После сегодняшней игры сделали выводы, что нужно серьёзно воспринимать любого соперника, каждый момент нужно отрабатывать.

Судейство? Ничего не буду говорить, доволен всем. С чехами ожидаем высокий уровень, у нас боевой настрой», — цитирует Романова Sport24.