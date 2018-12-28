Овечкин подарил шайбу болельщице – она расплакалась от счастья

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимает «Каролину Харрикейнз» (завершился первый период, счёт не открыт).

Во время предматчевой разминки капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подарил шайбу болельщице. Россиянин перекинул её через заградительное стекло прямо фанатке, одетой в свитер «Кэпиталз». Она расплакалась после получения подарка.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Подобный случай произошёл пять дней назад перед встречей «Вашингтона» с «Оттавой Сенаторз» (4:0). Только тогда нападающий передал болельщику «Кэпиталз» клюшку.

Всего в НХЛ российский нападающий отметился 1166 (636+530) баллами за результативность в 1038 матчах. В этом сезоне он возглавляет снайперскую гонку с 29 голами.