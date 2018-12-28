Брагин: необходимо убрать ненужные удаления

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Дании (4:0) в стартовом матче молодёжного чемпионата мира.

«С игроками пообщались, поздравили с победой, обозначили ошибки. Основные — игровая дисциплина, необходимо убрать ненужные удаления. Это чемпионат мира, поэтому все действия любого хоккеиста должны быть подчинены команде. Вот на эту тему мы немножко поговорили.



Отрезками неплохо действовали, поэтому качество игры было достаточно неплохим. Сейчас начало чемпионата, нужно войти в игровой тонус и почувствовать атмосферу. Первая игра — больше эмоциональная, не хватает хладнокровия в определённых ситуациях.



Чехия — это серьёзный соперник. Очень серьёзно нужно отнестись, разобрать их и подготовиться», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.