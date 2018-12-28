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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Каролину Харрикейнз» — 3:1

Счёт в начале второго периода открыл Чендлер Стивенсон, а в конце игрового отрезка Ти Джей Оши закрепил преимущество «Вашингтона», реализовав большинство. Себастьян Ахо одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Джон Карлсон.

Александр Овечкин отметился результативной передачей, также на его счету 4 броска в створ и 2 силовых приёма за 20 минут и 56 секунд, проведённых на льду (6.33 – в большинстве). У Евгения Кузнецова 2 броска и 29% выигранных вбрасываний за 15.13. У Дмитрия Орлова «+1», 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 21.35.

Андрей Свечников отметился 4 минутами штрафа и одним броском за 18.23.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» — 5:2. В составе победителей отличились Деймон Сильверсон, Кайл Палмьери и Нико Хишир, Блейк Коулман оформил дубль. У хозяев голы на счету Криса Вагнера и Патриса Бержерона.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Стивенсон – 23:33 (5x5), 2:0 – Оши (Карлсон, Овечкин) – 38:16 (5x4), 2:1 – Ахо (Ферланд) – 52:25 (5x5), 3:1 – Карлсон (Бекстрём) – 59:09 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2:5
0:2, 1:0, 1:3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Сиверсон (Грин, Зейджак) – 00:25 (5x5), 0:2 – Палмьери (Батчер, Бойл) – 15:25 (5x4), 1:2 – Вагнер (Мур, Хайнен) – 35:07 (5x5), 1:3 – Коулман – 44:15 (5x5), 1:4 – Хишир (Вуд, Ноэсен) – 52:43 (5x5), 2:4 – Бержерон (Дебраск) – 57:05 (5x5), 2:5 – Коулман (Хишир, Грин) – 59:12 (en)
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