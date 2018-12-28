Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Каролину Харрикейнз» — 3:1

Счёт в начале второго периода открыл Чендлер Стивенсон, а в конце игрового отрезка Ти Джей Оши закрепил преимущество «Вашингтона», реализовав большинство. Себастьян Ахо одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Джон Карлсон.

Александр Овечкин отметился результативной передачей, также на его счету 4 броска в створ и 2 силовых приёма за 20 минут и 56 секунд, проведённых на льду (6.33 – в большинстве). У Евгения Кузнецова 2 броска и 29% выигранных вбрасываний за 15.13. У Дмитрия Орлова «+1», 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 21.35.

Андрей Свечников отметился 4 минутами штрафа и одним броском за 18.23.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» — 5:2. В составе победителей отличились Деймон Сильверсон, Кайл Палмьери и Нико Хишир, Блейк Коулман оформил дубль. У хозяев голы на счету Криса Вагнера и Патриса Бержерона.