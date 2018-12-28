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«Тампа» благодаря 4 очкам Кучерова обыграла «Филадельфию», у Проворова — гол

«Тампа» благодаря 4 очкам Кучерова обыграла «Филадельфию», у Проворова — гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» — 6:5. «Лётчики» после двух периодов уступали 2:5, но смогли отыграться и перевести встречу в дополнительное время.

Дубль в составе хозяев оформил Стивен Стэмкос, по голу в свой актив записали Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. У «Филадельфии» забивали Михаэль Раффль, Клод Жиру, Дэйл Уис, Роберт Хегг и Иван Проворов. Победу «молниям» в овертайме принёс Алекс Киллорн.

Кучеров стал первой звездой встречи, набрав 4 очка (1+3). Также на его счету показатель полезности «-1» и 6 бросков в створ за 22.40 на льду (4.55 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1» и 6 блок-шотов за 17.21. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33.

На счету Ивана Проворова, кроме гола, «+1», 2 броска и силовой приём за 27.11 (3.00 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6:5
2:1, 3:1, 0:3, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Раффль (Лотон, Санхайм) – 10:50 (5x5), 1:1 – Кучеров (Джонсон, Пойнт) – 13:56 (5x5), 2:1 – Пойнт (Гурд, Стэмкос) – 19:12 (5x4), 2:2 – Жиру (Макдональд, Гудас) – 24:36 (5x5), 3:2 – Стэмкос (Кучеров) – 32:23 (5x5), 4:2 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 34:54 (5x4), 5:2 – Джонсон (Кучеров, Стэмкос) – 39:51 (6x5), 5:3 – Уис (ван Римсдайк) – 41:33 (5x5), 5:4 – Хег (Жиру, ван Римсдайк) – 44:21 (5x5), 5:5 – Проворов (Ворачек, Кутюрье) – 48:38 (5x5), 6:5 – Киллорн (Чирелли) – 60:18 (3x3)
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