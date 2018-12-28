«Тампа» благодаря 4 очкам Кучерова обыграла «Филадельфию», у Проворова — гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» — 6:5. «Лётчики» после двух периодов уступали 2:5, но смогли отыграться и перевести встречу в дополнительное время.

Дубль в составе хозяев оформил Стивен Стэмкос, по голу в свой актив записали Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. У «Филадельфии» забивали Михаэль Раффль, Клод Жиру, Дэйл Уис, Роберт Хегг и Иван Проворов. Победу «молниям» в овертайме принёс Алекс Киллорн.

Кучеров стал первой звездой встречи, набрав 4 очка (1+3). Также на его счету показатель полезности «-1» и 6 бросков в створ за 22.40 на льду (4.55 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1» и 6 блок-шотов за 17.21. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33.

На счету Ивана Проворова, кроме гола, «+1», 2 броска и силовой приём за 27.11 (3.00 – в меньшинстве).