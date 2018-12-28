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Канада одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Канада одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Швейцарию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Канады во втором туре группового этапа домашнего чемпионата мира взяла верх над командой Швейцарии — 3:2.

Счёт был открыт уже на 36-й секунде – отличился канадский нападающий Коди Гласс. На старте второго периода Швейцария восстановила равновесие усилиями Филиппа Курашева. До свистка на перерыв «кленовые листья» забили два гола – заброшенные шайбы в активе Маккензи Энтвистла и Ноа Добсона. На 59-й минуте Курашев оформил дубль.

Канада одерживает вторую победу на турнире, в то время как Швейцария терпит второе поражение.

В следующем туре сборная Канады встретится с Чехией, Швейцария – с Данией.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.

U20 ЧМ-2019
28 декабря 2018, пятница. 04:00 МСК
Швейцария U20
2:3
0:1, 1:2, 1:0
Канада U20
0:1 – Гласс (Судзуки, Комтуа) – 00:36 (5x5), 1:1 – Курашев (Мюллер, Эггенбергер) – 20:46 (5x4), 1:2 – Энтвистл (Бауэрс) – 25:55 (5x5), 1:3 – Добсон (Хейтон) – 32:08 (5x5), 2:3 – Курашев (Мюллер, Эггенбергер) – 58:11 (5x4)
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