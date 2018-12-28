Канада одержала вторую победу на МЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Молодёжная сборная Канады во втором туре группового этапа домашнего чемпионата мира взяла верх над командой Швейцарии — 3:2.

Счёт был открыт уже на 36-й секунде – отличился канадский нападающий Коди Гласс. На старте второго периода Швейцария восстановила равновесие усилиями Филиппа Курашева. До свистка на перерыв «кленовые листья» забили два гола – заброшенные шайбы в активе Маккензи Энтвистла и Ноа Добсона. На 59-й минуте Курашев оформил дубль.

Канада одерживает вторую победу на турнире, в то время как Швейцария терпит второе поражение.

В следующем туре сборная Канады встретится с Чехией, Швейцария – с Данией.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.