«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон», у Голдобина две передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

Уже после первого периода гости повели с комфортным счётом 4:1. На голы Тайлера Мотта, Брока Бёзера, Элиаса Петтерссона и Антуана Русселя «нефтяники» смогли ответить лишь точным броском Райана Ньюджент-Хопкинса. В оставшееся время хозяева отыграли лишь одну шайбу усилиями Леона Драйзайтля.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин сделал две результативные передачи, также на его счету показатель полезности «+2», бросок в створ и силовой приём за 10 минут и 20 секунд, проведённых на льду. Валентин Зыков сыграл 6.18.

У «Ванкувера» четыре победы в шести матчах. «Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение кряду.