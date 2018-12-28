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«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон», у Голдобина две передачи

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон», у Голдобина две передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

Уже после первого периода гости повели с комфортным счётом 4:1. На голы Тайлера Мотта, Брока Бёзера, Элиаса Петтерссона и Антуана Русселя «нефтяники» смогли ответить лишь точным броском Райана Ньюджент-Хопкинса. В оставшееся время хозяева отыграли лишь одну шайбу усилиями Леона Драйзайтля.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин сделал две результативные передачи, также на его счету показатель полезности «+2», бросок в створ и силовой приём за 10 минут и 20 секунд, проведённых на льду. Валентин Зыков сыграл 6.18.

У «Ванкувера» четыре победы в шести матчах. «Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2:4
1:4, 1:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Мотт (Руссель) – 03:48 (5x5), 0:2 – Бёзер (Петтерссон, Голдобин) – 06:25 (5x5), 1:2 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 10:24 (5x4), 1:3 – Петтерссон (Голдобин, Пульо) – 18:48 (5x5), 1:4 – Руссель (Бигл, Хорват) – 19:49 (5x5), 2:4 – Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 27:05 (5x4)
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