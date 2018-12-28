Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству очков, набранных за один месяц

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» — 6:5. Первой звездой встречи стал российский нападающий «молний» Никита Кучеров, набравший четыре очка (1+3).

Никита обновил рекорд клуба по количеству очков, набранных за месяц. Сейчас в его активе 26 баллов, он обошёл результат Мартена Сен-Луи (январь 2004 года) и Венсана Лекавалье (ноябрь 2007 года) – у них было по 25 очков.

Другой рекорд установил Стивен Стэмкос, также набравший во встрече с «Филадельфией» четыре очка (2+2). Он довёл число голов в декабрьских матчах до 14. Ранее по 13 шайб за месяц забивали всё те же Сен-Луи (январь 2004 года) и Кучеров (октябрь 2017 года).