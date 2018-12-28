Тренер сборной Швейцарии: горжусь парнями, ведь все считали Канаду непобедимой

Наставник молодёжной сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд высоко оценил игру своих подопечных в матче с командой Канады (2:3).



«Я горжусь, очень горжусь своими парнями. Это было просто безумие. У нас в стране 14 тысяч хоккеистов, а в Канаде — 440 тысяч, в 30 раз больше. Мы сыграли на равных. У нас есть хорошие игроки, но нет тех, кто делает результат, кто вносит решающую разницу. Вчера, когда канадцы выиграли со счётом 14:0 у команды Дании, многие подумали, что Канаду обыграть просто невозможно», — передаёт слова Вольвенда TSN.

После двух туров сборная Швейцарии занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы А. В стартовом для себя матче команда Кристиана Вольвенда уступила в овертайме Чехии (1:2).