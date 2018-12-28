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Гол Брауна помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону»

Гол Брауна помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ

Очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге завершился двумя матчами.

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл на своём льду «Аризону Койтс» со счётом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Джейк Маззин и Дастин Браун, у гостей шайбу забросил Джейкоб Чикран.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Чикран (Гальченюк, Гарланд) – 15:27 (5x4), 1:1 – Маззин (Лайпсик, Клиффорд) – 18:39 (5x5), 2:1 – Браун (Копитар, Даути) – 40:16 (5x5)

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 12 минут 56 секунд, заработав две минуты штрафа и нанеся два броска. Защитник «койотов» Илья Любушкин провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок за 13 минут 24 секунды, проведённых на площадке.

В другой встрече «Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Мелькер Карлссон, Маркус Сёренсен, Брент Бёрнс и Томаш Гертл, у гостей – Якоб Сильверберг и Кифер Шервуд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Сильверберг (Ритчи, Махура) – 10:33 (5x4), 1:1 – Карлссон (Донской, Гудроу) – 18:05 (5x5), 2:1 – Сёренсен (Павелски, Райан) – 25:44 (5x5), 2:2 – Шервуд (Мэнсон, Рауни) – 43:53 (5x5), 3:2 – Бёрнс (Диллон, Гудроу) – 50:21 (5x5), 4:2 – Гертл (Гудроу, Власик) – 59:37 (en)
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