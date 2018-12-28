Гол Брауна помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону»

Очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге завершился двумя матчами.



«Лос-Анджелес Кингз» обыграл на своём льду «Аризону Койтс» со счётом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Джейк Маззин и Дастин Браун, у гостей шайбу забросил Джейкоб Чикран.

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 12 минут 56 секунд, заработав две минуты штрафа и нанеся два броска. Защитник «койотов» Илья Любушкин провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок за 13 минут 24 секунды, проведённых на площадке.



В другой встрече «Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Мелькер Карлссон, Маркус Сёренсен, Брент Бёрнс и Томаш Гертл, у гостей – Якоб Сильверберг и Кифер Шервуд.