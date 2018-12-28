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Защитник «Вашингтона» Нисканен получил страшный удар головой о борт

Защитник «Вашингтона» Нисканен получил страшный удар головой о борт
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной с участием «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» (3:1) произошёл неприятный эпизод.

В третьем периоде травму получил защитник «столичных» Мэтт Нисканен, которого сначала оттеснил от шайбы нападающий Джастин Уильямс, а затем ударил головой о борт Кларк Бишоп. Нисканен смог самостоятельно подняться и уйти с площадки, несмотря на сильную боль. Арбитры матча не выписали никакого удаления.

Видео эпизода также можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

«На это было тяжело смотреть. Это опасная игра, которую лига пытается устранить. Но в протоколе за это штрафа нет, поэтому это не штраф», — сказал главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

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