Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (6:5).
Российский хоккеист стал первым игроком в истории «молний», набравшим не менее четырёх очков в двух матчах подряд. В предыдущей игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) Кучеров забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. С сезона-2011/12 подобным достижением отметились только форварды Тайлер Сегин (2018 год), Джон Таварес (2011), Артемий Панарин (2016), Якуб Ворачек (2016) и Джеймс Нил (2012).
Никита обновил рекорд клуба по количеству очков, набранных за месяц. Сейчас в его активе 26 баллов, он обошёл результат Мартена Сен-Луи (январь 2004 года) и Венсана Лекавалье (ноябрь 2007 года) – у них было по 25 очков.
Кучеров — первый игрок «Тампы», набравший не менее 4 очков в двух матчах подряд