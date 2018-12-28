Монтгомери: Худобин никогда не останавливается, он остаётся в игре до конца

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру голкипера Антона Худобина в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:0). Россиянин отразил 49 бросков и установил личный рекорд.



«Худобин никогда не останавливается. Его способность оставаться в игре до конца, прикладывать дополнительные усилия заслуживает уважения. Это то, что я хочу видеть у остальных игроков на постоянной основе. Вратари «Далласа» не перестают трудиться на протяжении всего времени, мы должны развивать это качество и у полевых игроков», — приводит слова Монтгомери официальный сайт «Далласа».



Худобин стал обладателем рекорда франшизы по количеству сейвов в матче, который завершился без пропущенных шайб. Предыдущим рекордсменом был Чезаре Маниаго, отразивший 41 бросок в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (1 марта 1970 года).

Антон Худобин установил клубный рекорд «Далласа»