Четыре очка Кучерова — в обзоре матча «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 6:5. «Лётчики» после двух периодов уступали 2:5, но смогли отыграться и перевести встречу в дополнительное время.



Дубль в составе хозяев оформил Стивен Стэмкос, по голу в свой актив записали Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. У «Филадельфии» забивали Михаэль Раффль, Клод Жиру, Дэйл Уис, Роберт Хегг и Иван Проворов. Победу «молниям» в овертайме принёс Алекс Киллорн.

У Михаила Сергачёва «-1» и 6 блок-шотов за 17 минут 21 секунду на льду. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33.

Кучеров стал первой звездой встречи, записав на свой счёт гол и три результативные передачи. В двух последних матчах Никита набрал 9 очков, благодаря чему возглавил список бомбардиров лиги.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».