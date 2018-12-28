Хет-трик Годро — в обзоре матча «Виннипег» — «Калгари»

«Калгари Флэймз» обыграл на выезде «Виннипег Джетс» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Главным героем встречи стал нападающий «огоньков» Джонни Годро, оформивший хет-трик. Ещё один гол на счету Марка Янковски, забившего в меньшинстве». У «Виннипега» отличился Адам Лаури.
«Калгари» прервал серию из трёх поражений, «Джетс» проиграли впервые за три игры. В следующем матче «огоньки» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Виннипег» примет «Миннесоту Уайлд».
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает первое место c 50 очками. «Калгари» располагается на втором месте, отставая на одно очко.
Видеообзор матча «Виннипег» — «Калгари» доступен на «Чемпионате».
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