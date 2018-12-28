Гурд: Василевский сконцентрирован на каждом броске, это делает его особенным

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд высоко оценил игру голкипера Андрея Василевского после матча с «Филадельфией Флайерз» (6:5).



«Васи так хорош! Он очень талантливый, сконцентрирован на каждом броске. Это делает его особенным вратарём», — приводит слова Гурда официальный сайт «Тампы».



В середине первого периода у «Тампы» был удалён Тайлер Джонсон, а гости в большинстве создали потрясающий момент. Однако Василевский лишил «Филадельфию» верного гола, отразив сначала дальний бросок, а затем и добивание от Уэйна Симмондса, сыграв пяткой в своём фирменном стиле.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Первой звездой встречи был признан нападающий «молний» Никита Кучерова, забросивший шайбу и отдавший три голевые передачи.