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Итоги дня в НХЛ для россиян: 4 очка Кучерова, 2 паса Малкина, 6 блоков Сергачёва

Итоги дня в НХЛ для россиян: 4 очка Кучерова, 2 паса Малкина, 6 блоков Сергачёва
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 24 представителя России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин был признан второй звездой дня. Он отразил 49 бросков (личный рекорд) и оформил шат-аут в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:0). Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (6:5) и вышел на первое место в списке бомбардиров.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Худобин«Даллас»49 из 49100%2:0
Василевский«Тампа-Бэй»28 из 3384,8%6:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+3-10610-22.40
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-10116-17.21
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+10210-27.11
Гурьянов (н)«Даллас»0+000120-10.24
Радулов (н)«Даллас»0+0--313-18.28
Ничушкин (н)«Даллас»0+00000250%10.28
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100420-21.08
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00020029%15.13
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10032-21.35
Свечников (н)«Каролина»0+004100-18.23
Малкин (н)«Питтсбург»0+20050033%18.34
Панарин (н)«Коламбус»0+1-10200-19.28
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1+101200%16.10
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000101-19.51
Куликов (з)«Виннипег»0+000120-11.32
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000421100%15.00
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000000-11.09
Анисимов (н)«Чикаго»0+0+10120-18.47
Голдобин (н)«Ванкувер»0+2+20110-10.20
Зыков (н)«Эдмонтон»0+000000-6.18
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+002200100%12.56
Любушкин (з)«Аризона»0+000121-13.24
Говорят об Овечкине, а номер один – Кучеров! У него уже 61 очко
Российский форвард «Тампы» обошёл Рантанена и вышел на первое место в списке самых результативных игроков сезона.
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