Итоги дня в НХЛ для россиян: 4 очка Кучерова, 2 паса Малкина, 6 блоков Сергачёва

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 24 представителя России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин был признан второй звездой дня. Он отразил 49 бросков (личный рекорд) и оформил шат-аут в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:0). Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (6:5) и вышел на первое место в списке бомбардиров.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|49 из 49
|100%
|2:0
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|28 из 33
|84,8%
|6:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+3
|-1
|0
|6
|1
|0
|-
|22.40
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|6
|-
|17.21
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|27.11
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|10.24
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-
|-
|3
|1
|3
|-
|18.28
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|2
|50%
|10.28
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|4
|2
|0
|-
|21.08
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|29%
|15.13
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|0
|3
|2
|-
|21.35
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|4
|1
|0
|0
|-
|18.23
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|0
|0
|5
|0
|0
|33%
|18.34
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|19.28
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|1
|2
|0
|0%
|16.10
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|19.51
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|11.32
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|4
|2
|1
|100%
|15.00
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|11.09
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|18.47
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+2
|+2
|0
|1
|1
|0
|-
|10.20
|Зыков (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|6.18
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|2
|2
|0
|0
|100%
|12.56
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|13.24
Говорят об Овечкине, а номер один – Кучеров! У него уже 61 очко
Российский форвард «Тампы» обошёл Рантанена и вышел на первое место в списке самых результативных игроков сезона.