Бирюков: Раисов заслужил шанс проявить себя в КХЛ, пошли навстречу «Динамо»

Менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков прокомментировал ситуацию с переходом в московское «Динамо» форварда Аслана Раисова.



«По Аслану Раисову ситуация следующая: мы пошли навстречу нашему клубу-партнёру — московскому «Динамо» и самому игроку, потому что Аслан своими играми за «Буран» действительно заслужил шанса проявить себя в КХЛ. Он взрослый игрок, и, может быть, это одна из его последних возможностей зацепиться за КХЛ. Он подписал двусторонний контракт.



Мы желаем ему удачи и чтобы он закрепился в «Динамо», но если у него что-то не получится, то, естественно, ждём его обратно. Мы были к этому готовы, заранее прогнозировали и анализировали подобную ситуацию. И с учётом нашего бюджета взяли двоих нападающих — Конькова и Олонова. Они, может быть, не такие яркие, как Аслан, но довольно неплохие игроки и, я думаю, ещё себя проявят», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Бурана».

Начало этого сезона 27-летний форвард отыграл в «Сарыарке», где в 10 матчах регулярного чемпионата забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи. По ходу сезона Раисов перебрался в «Буран», с которым у «Динамо» заключён договор о сотрудничестве. В воронежском клубе Аслан провёл 20 матчей и набрал 24 (6+18) очка при полезности «-7».