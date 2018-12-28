Лебрюн: Макдэвид выиграет «Харта», он тащит в одного, а Кучерову помогает Пойнт

Известный североамериканский обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн назвал своего фаворита в борьбе за приз самому ценному хоккеисту сезона «Харт Трофи».

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«Стоит лишний раз напомнить, что «Харт Трофи» — это приз для MVP, а не трофей для того, кто проводит самый выдающийся сезон. Иногда две эти вещи просто путают, но в нынешнем сезоне много отличных хоккеистов делят основное внимание в собственной команде. Это мешает этим игрокам всерьёз претендовать на титул MVP. Как, например, выбрать между Микко Рантаненом и Натаном Маккинноном? Как насчёт того, чтобы Кучеров поделился трофеем с Брейденом Пойнтом, который очень здорово ему помогает? Марк Шайфли тоже заслуживает серьёзного разговора о «Харте», но его также нельзя рассматривать без напарника, которым является Блейк Уилер.



Мой выбор — это Коннор Макдэвид. Он лучший игрок в мире, который в одиночку тащит «нефтяников» на своей спине, и на данном этапе они попадают в плей-офф. В данный момент это лёгкий выбор для меня», — отметил Лебрюн.



Напомним, что Кучеров является лучшим бомбардиром сезона (61 очко), на один балл опережая Микко Рантанена. Коннор Макдэвид идёт на четвёртой строчке в списке лучших бомбардиров, отставая от Кучерова на 7 очков.