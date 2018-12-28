Матч звёзд НХЛ 2020 года пройдёт в Сент-Луисе

Сент-Луис примет Матч звёзд Национальной хоккейной лиги в 2020 году, сообщает The Athletic. Игра пройдёт на арене «Энтерпрайз-центр», домашней площадке клуба «Сент-Луис Блюз». Последний раз Матч звёзд проводился в городе из штата Миссури 9 февраля 1988 года.



В январе 2019 года Матч звёзд НХЛ пройдёт в Сан-Хосе. Капитаном сборной Столичного дивизиона выбран российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для него Матч звёзд станет восьмым в карьере.



Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Овечкин — о Матче звёзд: я выгляжу старой лошадью, но болельщики меня ценят