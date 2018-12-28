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Кучеров: матч с «Филадельфией» должен стать для «Тампы» уроком

Кучеров: матч с «Филадельфией» должен стать для «Тампы» уроком
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о матче с «Филадельфией Флайерз» (6:5). «Молнии» по ходу третьего периода выигрывали со счётом 5:2, но позволили сопернику сравнять счёт.

«Позволять сопернику сравнивать счёт в такой ситуации недопустимо. Надо контролировать игру и действовать правильно все 60 минут. Для нас это должно стать уроком», — приводит слова Никиты официальный сайт НХЛ.

Кучеров отметился 4 (1+3) набранными очками и возглавил список бомбардиров НХЛ. Российский хоккеист стал первым игроком в истории «молний», набравшим не менее четырёх очков в двух матчах подряд. В предыдущей игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) Кучеров забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. С сезона-2011/12 подобным достижением отметились только форварды Тайлер Сегин (2018 год), Джон Таварес (2011), Артемий Панарин (2016), Якуб Ворачек (2016) и Джеймс Нил (2012).

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