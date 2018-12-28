Бирюков: в сотрудничестве с «Динамо» есть как плюсы, так и минусы

Менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков оценил сотрудничество с московским «Динамо».

«Сотрудничество с «Динамо»? Конечно, есть и плюсы, и минусы в этом сотрудничестве. Но, скажем так, на сегодняшний день мы довольны отношениями. Почему отпустили туда Раисова? Мы бы очень хотели, чтобы у него получилось в КХЛ. Аслан заслужил это своей работой. Получится ли у него в «Динамо» — вопрос сложный. У них очень мобильная команда, а он немного другого плана игрок. Будет интересно посмотреть, что в итоге выйдет.

За счёт чего удаётся привлекать игроков в ВХЛ? Всё очень просто и банально. Говорю им, что надо играть в хоккей, чтобы попасть в КХЛ. Нужно не на даче сидеть, а играть и набивать статистику, чтобы люди видели тебя. 60 тысяч рублей в месяц – это наша средняя зарплата. У нас один из самых маленьких бюджетов в ВХЛ», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.