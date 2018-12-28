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Марченко: «Ак Барс» всегда играет в один и тот же хоккей

Марченко: «Ак Барс» всегда играет в один и тот же хоккей
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 19:30 мск.

В финале Кубка Гагарина—2018 казанская команда обыграла ЦСКА со счётом 4-1 в серии. В первой игре нынешнего сезона «армейцы» победили в Казани со счётом 5:0.

«Ак Барс» не особо изменился со времён финала — его хоккеисты всегда играют в один и тот же хоккей. Это хорошая команда — один из лидеров Востока. Думаю, матч будет интересным. Но о каком-то реванше за финал прошлого сезона не думаем — просто хотим выйти на лёд в конкретной игре и победить.

У нас в первой игре сезона хорошо получилось реализовать моменты. Второй гол мы забили в большинстве, и это помогло ЦСКА контролировать встречу и довести её до разгромной победы. Но не стал бы проводить параллели с той игрой. Раз на раз не приходится, поэтому в пятницу с «Ак Барсом» у нас всё будет складываться по-другому», — приводят слова Марченко «Известия».

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