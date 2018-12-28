Карнаухов: «Ак Барс» — хороший соперник, просто так Кубок Гагарина не выигрывают

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ак Барсом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.



«Ждём очень сложной и интересной игры. «Ак Барс» — хороший соперник: Кубок Гагарина просто так не выигрывают. Но перед этой встречей у ЦСКА был четырёхдневный перерыв — достаточно времени на подготовку.



Благодаря партнёрам по звену удалось добиться успехов ввиду улучшения личной статистики, ничего особенного мне делать не пришлось. Просто мы правильно действовали всей тройкой. И даже не тройкой, а пятёркой. Поэтому в последней игре удалось вырвать победу у такого непростого соперника, как «Нефтехимик». Надо ещё разобраться, почему не удержали победу в основное время, но главное, что дожали противника», — приводят слова Карнаухова «Известия».

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