Свечников: в новом году пожелал бы себе выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от своей игры в последние недели регулярного чемпионата НХЛ.



«Я всё больше и больше чувствую себя уверенно после каждого забитого гола. В начале сезона я чувствовал мало уверенности, но сейчас в этом плане вопросов нет. Я играл стабильнее последние две недели. Команда пару матчей могла действовать хорошо, пару матчей не очень, но думаю, что сам играл прилично. Главное, продолжать в том же духе. Что бы пожелал себе в новом году? Выиграть Кубок Стэнли», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне 18-летний Свечников провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-4» и 28 минутах штрафного времени.

12 звёзд, которые пропустят МЧМ-2019. Россия не досчиталась двух снайперов Иван Чехович получил травму, а Андрея Свечникова не отпустила «Каролина».