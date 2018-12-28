«Сибирь» одолела «Авангард», одержав четвёртую победу в последних шести матчах

«Сибирь» обыграла «Авангард» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Новосибирске.



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Хозяева открыли счёт за 20 секунд до окончания второго периода стараниями Никиты Михайлова, реализовавшего численный перевес. На 55-й минуте преимущество подопечных Александра Андриевского укрепил Николай Демидов. В концовке Александр Логинов отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер хозяев Дэнни Тейлор сохранил ворота в неприкосновенности.



Новосибирская команда одержала четвёртую победу в последних шести матчах, «Авангард» проиграл в третий раз за последние четыре игры. Следующий матч в КХЛ «Сибирь» проведёт 3 января, она встретится на выезде с «Йокеритом». Подопечные Боба Хартли 30 декабря сыграют в Балашихе с «Барысом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.