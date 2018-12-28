«Салават» — «Куньлунь»: Владимир Ткачёв прервал безголевую серию из 30 матчей

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв забросил шайбу по ходу первого периода домашней игры с «Куньлунь Ред Стар».



Хоккеист отметился точным броском в концовке игрового отрезка, прервав свою безголевую серию из 30 матчей. Предыдущий гол форварда зафиксирован 14 сентября в домашнем матче с «Ак Барсом» (4:5 Б).

Видео гола Ткачёва можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



До матча с китайским клубом Ткачёв провёл в этом сезоне 36 матчей, забросив одну шайбу и отдав 14 результативных передач.

«Салават» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 43 матчах. В предыдущей игре подопечные Николая Цулыгина проиграли на своей площадке «Сибири» со счётом 1:2.