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«Локомотив» — «Спартак»: Коршков попал в состав хозяев, он не играл с сентября

«Локомотив» — «Спартак»: Коршков попал в состав хозяев, он не играл с сентября
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Локомотива» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 28 декабря, начало – в 19:00 мск.

В состав хозяев вернулся форвард Егор Коршков, не игравший с начала сентября из-за травмы.

«Локомотив»:

Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;
Елесин – Кронваль, Аверин – Коротков – Санников;
Черепанов – Осипов, Юртайкин – Ильенко – Картаев;
Афанасьев – Аверин, Апальков – Иванов – Коршков.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Кутейкин – Дыбленко, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Кулик – Вишневский, Фёдоров – Максвелл – Хохлачёв;
Провольнев – Гончаров, Лисин – Ганзл – Никонцев;
Осипов – Круженков, Цыплаков – Черных – Лещенко.

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