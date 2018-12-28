«Локомотив» — «Спартак»: Коршков попал в состав хозяев, он не играл с сентября

Стали известны составы «Локомотива» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 28 декабря, начало – в 19:00 мск.
В состав хозяев вернулся форвард Егор Коршков, не игравший с начала сентября из-за травмы.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;
Елесин – Кронваль, Аверин – Коротков – Санников;
Черепанов – Осипов, Юртайкин – Ильенко – Картаев;
Афанасьев – Аверин, Апальков – Иванов – Коршков.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кутейкин – Дыбленко, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Кулик – Вишневский, Фёдоров – Максвелл – Хохлачёв;
Провольнев – Гончаров, Лисин – Ганзл – Никонцев;
Осипов – Круженков, Цыплаков – Черных – Лещенко.