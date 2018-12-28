«Локомотив» — «Спартак»: Коршков попал в состав хозяев, он не играл с сентября

Стали известны составы «Локомотива» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 28 декабря, начало – в 19:00 мск.

В состав хозяев вернулся форвард Егор Коршков, не игравший с начала сентября из-за травмы.

«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков – Накладал, Кудрявцев – Алексеев – Козун;

Елесин – Кронваль, Аверин – Коротков – Санников;

Черепанов – Осипов, Юртайкин – Ильенко – Картаев;

Афанасьев – Аверин, Апальков – Иванов – Коршков.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кутейкин – Дыбленко, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Кулик – Вишневский, Фёдоров – Максвелл – Хохлачёв;

Провольнев – Гончаров, Лисин – Ганзл – Никонцев;

Осипов – Круженков, Цыплаков – Черных – Лещенко.