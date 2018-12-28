ЦСКА — «Ак Барс»: стали известны составы команд

ЦСКА и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 28 декабря, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек – Марченко, Мамин – Андронов – Хансен;
Нестеров – Чмыхов, Капризов – Вей – Григоренко;
Пашнин – Науменков, Слепышев – Шалунов – Окулов;
Ибрагимов – Голощапов, Скотт – Светлаков – Карнаухов.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Батыршин – Лямкин, Секач – Азеведу – Зарипов;
Педан – Постма, Ткачёв – Основин – Галиев;
Яруллин – Марков, Лукоянов – Попов – Потапов;
Глухов – Свитов – Клинкхаммер, Кара.
В первом матче, который прошёл в этом сезоне в Казани, московский клуб одержал убедительную победу со счётом 5:0.