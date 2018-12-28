Тейлор: не понимаю, почему Красикова прозвали Лёха-трёха, он этого не заслужил

Голкипер новосибирской «Сибири» Дэнни Тейлор прокомментировал домашнюю победу в матче с омским «Авангардом» (3:0) и рассказал о взаимоотношениях с другим вратарём команды Алексеем Красиковым.



«Великолепная игра получилась. «Сибирь» сыграла здорово, в обороне парни действовали очень внимательно, а в атаке реализовали свои моменты. Создавали трафик на чужом пятачке, несколько шайб проскользнули. Особенно важным был гол в большинстве, а в целом от команды были хорошие коллективные усилия. Что касается моего «сухаря», то, как мы уже все видели, не имеет значения, что за соперник перед нами, будь то команда выше нас или ниже в турнирной таблице. Нужно быть готовым к любому оппоненту, к каждому броску.



Конечно, я знал, что матчи с «Авангардом» — это сибирское дерби. Атмосфера была потрясающая, наши фанаты были прекрасны. Считаю, это лучшая атмосфера в лиге. Я помню, когда я приезжал в Новосибирск, будучи игроком «Медвешчака», мне очень нравилось, как болеют в Сибири, как здесь шумно и весело.



Трудно ли выходить играть после многих матчей на скамейке запасных? Команде нужны оба вратаря. И я, и Красиков должны показывать свою лучшую игру, чтобы помогать «Сибири». Сейчас моя очередь играть, а Алексей сыграл феноменально предыдущие матчи. Это хорошо для команды, когда есть два квалифицированных вратаря. Болельщики дали Красикову прозвище Лёха-трёха? Он этого не заслужил. Это очень умный молодой голкипер, который уже играет весьма успешно. Не понимаю, почему его так прозвали.



«Сибирь» играла во время католического Рождества в Уфе. Ночью было трудновато, потому что семья была в Новосибирске и праздновала, но ничего страшного. Я знаю, что в России празднуют Новый год, это большой праздник. Мне нравится русская культура, я с удовольствием общаюсь с русскими людьми и немного пытаюсь учить язык. 31 декабря всей семьёй будем отмечать Новый год в русском стиле. Обязательно борщ приготовим», — сказал Тейлор в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

Красиков: болельщики могут меня называть хоть Лёха-Пятерёха, лишь бы побеждали