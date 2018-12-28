Николишин: судьи поддушивали Россию? Да перестаньте вы, это злые языки говорят

Известный в прошлом хоккеист Андрей Николишин поделился мнением о стартовавшем в Канаде молодёжном чемпионате мира. Сборная России в стартовом матче обыграла датчан со счётом 4:0. В этой игре россияне заработали 26 минут штрафа.



«Молодёжный чемпионат мира только стартовал, сегодня обыграли датчан, но главные матчи начнутся только с четвертьфиналов. На групповом этапе самое важное — это набрать кондиции, отработать связки и наладить взаимопонимание.



Нас поддушивали судьи? Да перестаньте вы. Кому нужно поддушивать команду на групповом этапе? Это уже злые языки говорят, давайте будем о хоккее говорить, а не вокруг него.



«Русская классика» — это то, с чего начинался наш хоккей. Падающий снег, много людей, замёрзшие лица. Завидую тем, кто завтра выйдет на лёд. Они получат импульс на остаток сезона», — передаёт слова Николишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Россия пока не Канада. Наши с трудом перебегали датчан Но, может, это и хорошо?