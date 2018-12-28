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Николишин: судьи поддушивали Россию? Да перестаньте вы, это злые языки говорят

Николишин: судьи поддушивали Россию? Да перестаньте вы, это злые языки говорят
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Известный в прошлом хоккеист Андрей Николишин поделился мнением о стартовавшем в Канаде молодёжном чемпионате мира. Сборная России в стартовом матче обыграла датчан со счётом 4:0. В этой игре россияне заработали 26 минут штрафа.

«Молодёжный чемпионат мира только стартовал, сегодня обыграли датчан, но главные матчи начнутся только с четвертьфиналов. На групповом этапе самое важное — это набрать кондиции, отработать связки и наладить взаимопонимание.

Нас поддушивали судьи? Да перестаньте вы. Кому нужно поддушивать команду на групповом этапе? Это уже злые языки говорят, давайте будем о хоккее говорить, а не вокруг него.

«Русская классика» — это то, с чего начинался наш хоккей. Падающий снег, много людей, замёрзшие лица. Завидую тем, кто завтра выйдет на лёд. Они получат импульс на остаток сезона», — передаёт слова Николишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Россия пока не Канада. Наши с трудом перебегали датчан
Но, может, это и хорошо?
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