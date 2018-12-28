Хартли: всё решил гол «Сибири» в большинстве, а Тейлор выдал хороший матч

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в Новосибирске в матче с «Сибирью» (0:3).



«Мои поздравления «Сибири». Это был трудный матч для обеих команд. Один гол решил всё, полностью перевернул игру. Мы не забили в своём большинстве, а «Сибирь» сумела это сделать. Затем пропустили вторую шайбу и не реализовали свои моменты. «Сибирь» превзошла «Авангард» в движении? Нет, у нас были великолепные шансы забить, были броски, их было много. Дэнни Тейлор выдал хороший матч, сделал несколько важных сейвов. Налимов тоже старался, но гол в большинстве всё решил. Большое спасибо болельщикам, которые приехали из Омска поддержать нас. К сожалению, мы не смогли подарить им победу», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.