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«Трактор» проиграл «Барысу», потерпев 3-е поражение в последних четырёх матчах

«Трактор» проиграл «Барысу», потерпев 3-е поражение в последних четырёх матчах
Хоккей / КХЛ

«Трактор» проиграл «Барысу» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске.

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Первый период оказался безголевым, а во второй двадцатиминутке гости дважды поразили ворота челябинского клуба. Сначала Патрис Кормье отличился в меньшинстве, а затем Дмитрий Шевченко отметился точным броском в равных составах. В третьем игровом отрезке третью шайбу в ворота хозяев отправил Мэттью Фрэттин. Голкипер гостей Хенрик Карлссон записал на свой счёт шат-аут.

«Трактор» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, клуб из Астаны одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Кормье – 26:52 (4x5), 0:2 – Шевченко (Акользин, Бойд) – 29:58 (5x5), 0:3 – Фрэттин (Михайлис, Валк) – 51:10 (5x5)
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