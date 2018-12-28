«Трактор» проиграл «Барысу», потерпев 3-е поражение в последних четырёх матчах

«Трактор» проиграл «Барысу» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске.

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Первый период оказался безголевым, а во второй двадцатиминутке гости дважды поразили ворота челябинского клуба. Сначала Патрис Кормье отличился в меньшинстве, а затем Дмитрий Шевченко отметился точным броском в равных составах. В третьем игровом отрезке третью шайбу в ворота хозяев отправил Мэттью Фрэттин. Голкипер гостей Хенрик Карлссон записал на свой счёт шат-аут.

«Трактор» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, клуб из Астаны одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.