Голубовский: «Торпедо» удалось совершить точечные вливания в состав

Генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский рассказал о последних изменениях в составе команды.



«Мы не раз говорили о том, что имеем стабильный состав, требующий точечных вливаний, которые нам удалось совершить в последние дни. «Торпедо» приобрело по одному хоккеисту в каждую из линий, сработав как на сегодняшний день, так и на перспективу. Приобретение опытного Барри Браста связано с травмой основного вратаря Станислава Галимова, выбывшего на неопределённый срок. Предстоит обследование, и мы не имеем права рисковать в ожидании его итогов.



В линию обороны мы получили кубкового бойца Илью Назаревича, который с каждым годом добивается прогресса в своей игре. Нам нравятся перспективные ребята, которые через работу ждут своего шанса и готовы его реализовать. В этой связи нельзя не отметить удачный опыт приобретения Михаила Орлова, с которым Назаревич играл в одной паре, добившись победы в чемпионате ВХЛ и став лучшим защитником турнира.



Отмечу также приобретение прав на молодого и очень перспективного нападающего 1999 года рождения Сергея Гончарука, являющегося одним из лучших снайперов МХЛ. По взаимной договорённости этот сезон он доиграет в «Атлантах», после чего присоединится к «Торпедо». Помимо этого, не так давно мы вернули в команду Артёма Аляева, продолжив курс на увеличение числа своих воспитанников в составе», — приводит слова Голубовского пресс-служба «Торпедо».

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