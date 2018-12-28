Тапола: нужно отдать должное «Салавату», он здорово играл в меньшинстве

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар Юсси Тапола подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:5).



«Последнее время результаты не радуют. И вот когда начинаешь игру так неудачно, теряешь уверенность в себе. Первое нарушение численного состава, надо его посмотреть, со скамейки по-другому казалось. Пропустили гол, а потом были ещё две легкие шайбы. В такой ситуации сложно вернуться в игру. У нас был шанс в большинстве, но надо отдать должное команде хозяев, она здорово играла в меньшинстве. Соперники всю игру провели хорошо, катались здорово, и в пас играли, и боролись так, что они заслуженно победили.



Эмоциональная реакция после четвёртой шайбы? Нам казалось, что перед моментом взятия ворот шайба покинула площадку, она коснулась заградительной сетки, игра должна была быть остановлена. Судьи по-другому посчитали.



Три драки? Не видел, как начинались драки. Это, наверное, естественно. Эмоции захлестывают, разочарование. Это часть игры.



Как строим игру команды? У нас сегодня просто вообще не получилась. Естественно, мы пытаемся играть по системе, согласно которой вся пятёрка игроков, находящейся на льду действует как единый организм. У «Куньлуня» не та команда, которая может рассчитывать на победу за счёт индивидуальных действий. Мы стремимся к командным действиям, сегодня этого не получилось», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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