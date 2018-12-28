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«Локомотив» переиграл «Спартак» и продлил победную серию до четырёх матчей

«Локомотив» переиграл «Спартак» и продлил победную серию до четырёх матчей
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Ярославле.

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Уже на 4-й минуте игры Павел Кудрявцев отправил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека и открыл счёт в матче. Красно-белые отыгрались в середине второй двадцатиминутки после того, как Александр Хохлачёв реализовал численный перевес. «Железнодорожники» снова вышли вперёд в начале третьего игрового отрезка благодаря голу Данила Юртайкина. В концовке хозяева забросили третью шайбу — Александр Елесин отправил её в пустые ворота.

Подопечные Дмитрия Квартальнова продлили победную серию до четырёх матчей, «Спартак» потерпел второе поражение подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Спартак
Москва
1:0 – Кудрявцев (Алексеев, Козун) – 03:19 (5x5), 1:1 – Хохлачёв (Вишневский, Кутейкин) – 27:47 (5x4), 2:1 – Юртайкин (Ильенко, Афанасьев) – 41:05 (5x5), 3:1 – Елесин – 59:03 (en)
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