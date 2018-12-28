Тузик: в нашем хоккее не было такого парня, как Овечкин

Заслуженный тренер СССР Игорь Тузик поделился мнением об ушедшем из жизни Евгении Зимине, молодёжной сборной России и Александре Овечкине.



«Праздничный день оказался не совсем праздничным. Сегодня, к сожалению, ушёл из жизни Евгений Зимин. Думаю, что команда, общественность и федерация высказывают соболезнования семье. У Евгения была нелёгкая судьба, но он был кудесником на льду.



Мы продолжаем жить, продолжаем работать. Сегодня здесь, в одном из татарстанских городов, праздник. Настоящая русская зима. Количество людей, пришедших на трибуны, фейерверки, выступление фигуристов, хорошая атмосфера. Приятно, что хоккей пошёл в глубинку.



Желание выскочить на лёд? Оно всегда присутствует, не всегда есть возможности. Всегда что-то болит, но это не самое главное. Главное, что у нас хоккейная страна.



Что касается «молодёжки», то матча не видел, мы были в самолёте. В целом состав классный. Будем надеяться, что команда добьётся положительного результата и привезёт домой то, о чём мечтает вся страна, — золото. У Брагина довольно большой опыт в работе. Я уверен, что он подберёт ключ к ребятам и направит их в правильное русло. В таких матчах надо уметь терпеть, чемпионат скоротечен, жёсткие матчи начинаются едва ли не с самого начала.



Овечкин? Когда он играл за «молодёжку», уже было видно, что это будущая звезда. Он был очень агрессивен и мощно играл, в нашем хоккее не было такого парня. Не могу сказать, что у него не было чего-то русского. Когда Саше помогали в игровом плане, это приносило результат. В 2008 году на чемпионате мира очень помог Сергей Фёдоров, стабилизировавший игру и Овечкина, и Сёмина. Овечкину нужно действовать стабильно, не получать травм и продолжать действовать в том же ключе», — передаёт слова Тузика корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.