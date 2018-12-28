«Йокерит» переиграл в гостях «Сочи»

ХК «Сочи» встречался с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на юге России и закончилась со счётом 4:3 в пользу финского клуба.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Станислава Бочарова гости ответили точным броском Брайана О'Нилла. Во втором игровом отрезке на точный бросок Артёма Томилина «шуты» ответили шайбой Никласа Йенсена. В третьей двадцатиминутке Ессе Йоэнсуу вывел гостей вперёд, но «леопарды» восстановили паритет благодаря Бочарову, оформившему дубль. Чуть позже Йон Норман реализовал численный перевес, отправив в ворота хозяев четвёртую шайбу.

«Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх матчах, черноморский клуб прервал серию из двух побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.