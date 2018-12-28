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«Йокерит» переиграл в гостях «Сочи»

«Йокерит» переиграл в гостях «Сочи»
Хоккей / КХЛ

ХК «Сочи» встречался с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на юге России и закончилась со счётом 4:3 в пользу финского клуба.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Станислава Бочарова гости ответили точным броском Брайана О'Нилла. Во втором игровом отрезке на точный бросок Артёма Томилина «шуты» ответили шайбой Никласа Йенсена. В третьей двадцатиминутке Ессе Йоэнсуу вывел гостей вперёд, но «леопарды» восстановили паритет благодаря Бочарову, оформившему дубль. Чуть позже Йон Норман реализовал численный перевес, отправив в ворота хозяев четвёртую шайбу.

«Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх матчах, черноморский клуб прервал серию из двух побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3:4
1:1, 1:1, 1:2
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Бочаров (Йокипакка) – 11:21 (5x5), 1:1 – О'Нилл (Лёв) – 15:52 (5x5), 2:1 – Томилин (Пайгин, Рыков) – 31:00 (5x5), 2:2 – Йенсен (Весалайнен, Кивистё) – 36:13 (5x5), 2:3 – Йоэнсуу (Норман, О'Нилл) – 43:09 (5x5), 3:3 – Бочаров (Коллинз) – 46:39 (4x5), 3:4 – Норман (Грант, Йоэнсуу) – 47:25 (5x4)
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