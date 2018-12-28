Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Динамо» обыграло на выезде «Северсталь», Кагарлицкий набрал три очка

«Динамо» обыграло на выезде «Северсталь», Кагарлицкий набрал три очка
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» встречалась с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Череповце и закончилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

После первого периода московская команда проигрывала со счётом 0:2, точные броски на свой счёт записали Илья Хохлов и Богдан Якимов, реализовавший большинство. Бело-голубым потребовалось две минуты с начала второго периода, чтобы восстановить равновесие. Сначала отличился Дмитрий Кагарлицкий, а затем — Даниил Тарасов. В концовке игрового отрезка Кагарлицкий оформил дубль, реализовав большинство. Команда Андрея Разина отыгралась в третьем периоде усилиями Владислава Кодолы, реализовавшего большинство. В концовке в составе москвичей отличились Тарасов и Игорь Макаров.

Бело-голубые одержали шестую победу подряд, а череповецкий клуб потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
3:5
2:0, 0:3, 1:2
Динамо М
Москва
1:0 – Хохлов (Михнов) – 04:24 (5x5), 2:0 – Якимов (Марковин, Хохлов) – 16:03 (5x4), 2:1 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 20:56 (5x5), 2:2 – Тарасов – 21:43 (5x4), 2:3 – Кагарлицкий (Никулин) – 34:53 (5x3), 3:3 – Кодола (Марковин, Якимов) – 50:53 (5x4), 3:4 – Тарасов (Кагарлицкий) – 58:20 (5x5), 3:5 – Макаров (Брюквин) – 59:27 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент