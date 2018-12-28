«Динамо» обыграло на выезде «Северсталь», Кагарлицкий набрал три очка

«Северсталь» встречалась с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Череповце и закончилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Владимира Крикунова.



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После первого периода московская команда проигрывала со счётом 0:2, точные броски на свой счёт записали Илья Хохлов и Богдан Якимов, реализовавший большинство. Бело-голубым потребовалось две минуты с начала второго периода, чтобы восстановить равновесие. Сначала отличился Дмитрий Кагарлицкий, а затем — Даниил Тарасов. В концовке игрового отрезка Кагарлицкий оформил дубль, реализовав большинство. Команда Андрея Разина отыгралась в третьем периоде усилиями Владислава Кодолы, реализовавшего большинство. В концовке в составе москвичей отличились Тарасов и Игорь Макаров.

Бело-голубые одержали шестую победу подряд, а череповецкий клуб потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.