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Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Армейцы» повели с разницей в две шайбы уже к 11-й минуте встречи. Сначала казанцев огорчил Максим Шалунов, а затем — Кирилл Капризов. Во втором периоде Капризов оформил дубль, на что подопечные Зинэтулы Билялетдинова ответили голом Вячеслава Основина. В третьем периоде гости смогли сократить отставание до минимума благодаря голу Иржи Секача в большинстве, но столичный клуб забросил четвёртую шайбу в пустые ворота — её автором стал Михаил Григоренко.

ЦСКА одержал третью победу подряд, «Ак Барс» продлил серию поражений до трёх игр. 30 декабря ЦСКА примет «Торпедо», «Ак Барс» в этот же день встретится с «Нефтехимиком».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Шалунов – 02:55 (5x5), 2:0 – Капризов (Григоренко) – 10:49 (5x5), 3:0 – Капризов (Вей) – 28:08 (5x5), 3:1 – Основин (Зарипов, Лямкин) – 29:26 (5x5), 3:2 – Секач (Азеведу) – 47:41 (5x4), 4:2 – Григоренко – 59:21 (en)
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