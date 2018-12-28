Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»

ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



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«Армейцы» повели с разницей в две шайбы уже к 11-й минуте встречи. Сначала казанцев огорчил Максим Шалунов, а затем — Кирилл Капризов. Во втором периоде Капризов оформил дубль, на что подопечные Зинэтулы Билялетдинова ответили голом Вячеслава Основина. В третьем периоде гости смогли сократить отставание до минимума благодаря голу Иржи Секача в большинстве, но столичный клуб забросил четвёртую шайбу в пустые ворота — её автором стал Михаил Григоренко.



ЦСКА одержал третью победу подряд, «Ак Барс» продлил серию поражений до трёх игр. 30 декабря ЦСКА примет «Торпедо», «Ак Барс» в этот же день встретится с «Нефтехимиком».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.