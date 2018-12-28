Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче «Спартаком» (3:1).
«Тяжёлая игра для нас. Третий период провели хорошо, сыграли так, как хотели. Первые два периода игра у «Локомотива» шла со скрипом. «Спартак» действовал жёстко, где-то Илья Коновалов помогал на последнем рубеже. За терпение и работу мы получили вознаграждение в виде забитых голов.
Кудрявцев — молодец. Для нас он поздний игрок, раскрылся только в последний год в молодёжной команде. В этом году дали ему шанс. По мере тех возможностей, которые у нас есть, он получил свой шанс и своей игрой это оправдывает.
Почему не реализовали ни одного большинства? У нас не было бросков, в этом большая проблема.
Мы смотрели игру России на молодёжном чемпионате мира. Мне некорректно давать оценку, у команды есть свой тренерский штаб. Мы довольны, что играют три наших парня, и надеемся, что команда будет играть здорово.
Контиола будет долго лечиться. Кем будем заменять травмированных игроков? Будем брать ребят из молодёжной команды», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.
Квартальнов: «Локомотив» получил вознаграждение за терпение и работу