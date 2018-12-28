Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл так, как смог, возможностей было немного

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (2:4).



«Мы играли с сильной и хорошей командой. Сыграли так, как смогли сегодня. Возможностей было немного. В концовке, может, что-то могло случиться. Но что есть, то есть.



Смотрел ли за игрой внука Александра Романова и игрой «молодёжки»? Нет, матч не смотрел, но видел забитую шайбу.



Третье поражение подряд? У нас и травмы ведущих игроков есть. Не всё получается, много игр. Тяжеловато, скажем так. Будем разбираться.

Первую игру в Казани и сегодняшний матч нельзя сравнивать даже в плане нашего состояния. Мы попытались кое-что изменить. На будущее постараемся сделать выводы», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.