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Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл так, как смог, возможностей было немного

Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл так, как смог, возможностей было немного
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (2:4).

«Мы играли с сильной и хорошей командой. Сыграли так, как смогли сегодня. Возможностей было немного. В концовке, может, что-то могло случиться. Но что есть, то есть.

Смотрел ли за игрой внука Александра Романова и игрой «молодёжки»? Нет, матч не смотрел, но видел забитую шайбу.

Третье поражение подряд? У нас и травмы ведущих игроков есть. Не всё получается, много игр. Тяжеловато, скажем так. Будем разбираться.

Первую игру в Казани и сегодняшний матч нельзя сравнивать даже в плане нашего состояния. Мы попытались кое-что изменить. На будущее постараемся сделать выводы», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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