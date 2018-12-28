«Нефтехимик» проиграл «Словану» и потерпел шестое поражение подряд

«Слован» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе. Гости проводили второй матч после увольнения Андрея Назарова, исполняющим обязанности наставника назначен Вячеслав Буцаев.



Хозяева вышли вперёд благодаря голу Адама Яношика, на что гости ответили точным броском Павла Падакина. Судьба встречи решилась в третьей двадцатиминутке, когда ворота «волков» поразили Джефф Таффе и Патрик Лампер, и счёт 3:1 сохранился до финальной сирены.



«Нефтехимик» продлил серию поражений до шести игр, а клуб из Братиславы одержал вторую победу подряд. 30 декабря «Слован» встретится с «Йокеритом», «Нефтехимик» в этот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.