Подъяпольский: если бы хорошо знал манеру игры Капризова, он бы две мне не забил

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился мнением о матче с ЦСКА (2:4).



«Сорокин сказал, что я затащил «Ак Барс»? Нет, это он затащил, они же выиграли. Молодчик, поздравляю Илью с победой. Я старался до последнего. Где-то помогла интуиция, где-то — везение. Обидно, что допустили ошибки, третий матч подряд проиграли.



Приятно, что меня выбрали на Матч звёзд КХЛ. Тем более он пройдёт в Казани. Здорово! Когда на меня упал Азеведу, то его тяжести не почувствовал. Он же лёгкий и маленький.



Если бы я хорошо знал манеру игры Капризова, то он бы две мне сегодня не забил. Кто забил первую шайбу — он или Шалунов — не видел», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.