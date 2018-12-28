Основин: так дело не пойдёт, в ближайших матчах «Ак Барс» будет выбираться

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин подвёл итоги матча с ЦСКА (2:4).



«Робко начали, провалили первый период. Даже по статистике видно, что бросков не было. Перебросал нас ЦСКА, был активнее. Отсюда и такой результат.



Вопрос к нам самим, почему так слабо начали. Нужно было играть увереннее, больше стараться держать шайбу в чужой зоне, чтобы не было угроз нашим воротам. Но сложилось по-другому.



Причины неудачной серии останутся между нами. Так дело не пойдёт, в ближайших матчах будем выбираться. С «Нефтехимиком» надо будет играть в свой хоккей, больше владеть шайбой, создавать. Думаю, что мы сильнее.



Хорошо, что у меня получилось забросить первую шайбу за «Ак Барс». Но результат неудовлетворительный, поэтому долго радоваться не буду», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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